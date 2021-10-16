وزير أردني: الحكومة تعمل على دعم السياحة العلاجية

(أ.ش.أ)

أكد وزير السياحة والآثار الأردني نايف الفايز، اليوم السبت أن حكومة بلاده تعمل على دعم السياحة العلاجية وتميزها لما لها من أهمية اقتصادية ووطنية.

وأضاف الفايز - خلال رعايته انطلاق فعاليات القمة العالمية السادسة للسياحة الاستشفائية، اليوم السبت وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - أنّ المملكة تجاوزت جائحة فيروس كورونا بأقل الأضرار الصحية والاقتصادية، مضيفا "أننا بدأنا بالتعافي التدريجي على المستوى الصحي والاقتصادي".

وأشار الفايز، إلى تميز الأردن في توفر خبراء ومرجعيات طبية ذات سمعة عالمية، والتي نجحت في جذب مرضى من مختلف دول العالم، من بينها أمريكا وكندا وسويسرا، عدا عن المرضى العرب، مشيدا بدور المؤسسة العسكرية التي كانت سباقة ببناء الكفاءات الطبية في المملكة.