اليوم السابع
Ads
السبت، 16 أكتوبر 2021 11:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وزير أردني: الحكومة تعمل على دعم السياحة العلاجية

السبت، 16 أكتوبر 2021 05:00 م
وزير أردني: الحكومة تعمل على دعم السياحة العلاجية الفايز
(أ.ش.أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير السياحة والآثار الأردني نايف الفايز، اليوم السبت أن حكومة بلاده تعمل على دعم السياحة العلاجية وتميزها لما لها من أهمية اقتصادية ووطنية.

 

وأضاف الفايز - خلال رعايته انطلاق فعاليات القمة العالمية السادسة للسياحة الاستشفائية، اليوم السبت وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - أنّ المملكة تجاوزت جائحة فيروس كورونا بأقل الأضرار الصحية والاقتصادية، مضيفا "أننا بدأنا بالتعافي التدريجي على المستوى الصحي والاقتصادي".

 

وأشار الفايز، إلى تميز الأردن في توفر خبراء ومرجعيات طبية ذات سمعة عالمية، والتي نجحت في جذب مرضى من مختلف دول العالم، من بينها أمريكا وكندا وسويسرا، عدا عن المرضى العرب، مشيدا بدور المؤسسة العسكرية التي كانت سباقة ببناء الكفاءات الطبية في المملكة.


الاردن

اخبار الاردن

عمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرة الثقافة الأردنية تسلم جوائز مهرجان الأردن الدولى للفيلم

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 09:01 م

اهتمام كبير من الدولة بالحرف التراثية.. إنشاء 317 تجمعا حرفيا بمحافظات مصر.. معرض تراثنا نموذج لدعم الحكومة للصناع والحرفيين المهرة.. تبادل الخبرات مع الدول العربية بمشاركة عارضين من الإمارات والأردن ودولا أخرى

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 07:00 م

بالأسماء.. تحويل 2.2 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 10:32 ص

"بيت للكل" يتحدث اليوم عن جهود الأردن فى دعم الاستقرار بالمنطقة

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 07:00 ص

مندوب الأردن بالجامعة العربية: كورونا أثبت ضرورة استدامة العلاقة بين الإنسان والطبيعة

الخميس، 14 أكتوبر 2021 01:32 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة