وحدة حماية الطفل تعيد طفلا بعد تغيبه 5 أيام عن أسرته بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

استطاعت وحدة حماية الطفل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من إعادة طفل لأسرته بعد تغيب دام 5 أيام، إثر نشر الأسرة استغاثة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تطالب المواطنين بالوقوف معهم بالبحث عن ابنهم المفقود وإيجاده.

وعلى الفور وجه اللواء ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا وحدة حماية الطفل بمدينة بالتحرك الفورى لعودة الطفل المتغيب إلى أهله بعد أن رصدت الوحدة استغاثه بإحدى صفحات التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" بوجود طفل متغيب عن أسرته 5 أيام عمره 3 سنوات متواجد بمساكن كدوان جنوب المدينة.

وقامت وحدة حماية الطفل بعرض حاله الرصد على رئيس المركز ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل ووجه رئيس المركز بانتقال وحدة حماية الطفل وتكليف الدكتور رجب قياتى نائب رئيس المجلس بمتابعة حاله الرصد وحالة الطفل.

وبانتقال الوحدة التي تضم فاطمة الزهراء مدير الإدارة وأحمد خالد وكيل الإدارة إلى مكان تواجد الطفل خلال ساعة من نشر الاستغاثة تم العثور علي الطفل يدعو س.ا.س 3 سنوات وتم التواصل مع والد الطفل ورجوعه إلى والدة بحالة صحية جيدة وتم الاطلاع على شهادة ميلاد الطفل وبطاقة الرقم القومى لوالده.

يذكر أن خط نجدة الطفل رقم 16000 ووحدة حماية الطفل الفرعية بالوحدة المحلة لمركز ومدينة المنيا رقم 0862318676.