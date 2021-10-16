نيويورك تايمز: أجندة بايدن المناخية مهددة بسبب رفض التحول للكهرباء النظيفة

كتبت رباب فتحى

فى ضربة لتعهدات جو بايدن أثناء حملته الانتخابية بجعل مواجهة تغير المناخ من أولويات رئاسته، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن أجندة الرئيس الأمريكى المناخية مهددة بعد معارضة السناتور الديمقراطى جو مانشين لبرنامج التحول لطاقة الكهرباء النظيفة، وهو البرنامج الذى يمثل القوة الكامنة وراء خطة محاربة تغير المناخ.

وأوضحت الصحيفة أنه من المرجح أن يتم إسقاط الجزء الأقوى من أجندة المناخ للرئيس بايدن - وهو برنامج لاستبدال محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والغاز في البلاد باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية والنووية - من مشروع قانون الميزانية الهائل المعلق في الكونجرس ، وفقًا لموظفين فى الكونجرس وجماعات ضغط على دراية بالموضوع.

وقال السناتور جو مانشين ، الديمقراطى من ولاية فرجينيا الغربية الغنية بالفحم ، والذي يعتبر تصويته أمرًا حاسمًا لتمرير مشروع القانون ، للبيت الأبيض أنه يعارض بشدة برنامج الكهرباء النظيفة ، وفقًا لثلاثة من هؤلاء الأشخاص. نتيجة لذلك ، يعيد موظفو البيت الأبيض الآن كتابة التشريع بدون هذا البند المتعلق بالمناخ ، ويحاولون تجميع مزيج من السياسات الأخرى التي يمكن أن تخفض أيضًا الانبعاثات.

ورفض المتحدث باسم البيت الأبيض ، فيدانت باتيل ، التعليق على تفاصيل مشروع القانون ، قائلاً: "يركز البيت الأبيض على النهوض بأهداف الرئيس المتعلقة بالمناخ ، ووضع الولايات المتحدة في وضع يمكنها من تحقيق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات بطريقة تنمي الصناعات المحلية وتخلق وظائف جيدة. "

وكتبت المتحدثة باسم مانشين ، سام رونيون ، في رسالة بريد إلكتروني ، "لقد أعرب السناتور مانشين بوضوح عن مخاوفه بشأن استخدام أموال دافعي الضرائب لدفع أموال للشركات الخاصة للقيام بأشياء يقومون بها بالفعل. ويواصل دعم جهود مكافحة تغير المناخ مع حماية استقلالية الطاقة الأمريكية وضمان موثوقية طاقتنا ".

قالت السناتور الآخر عن ولاية فرجينيا الغربية ، الجمهورية شيلي مور كابيتو ، إنها "تعارض بشدة" برنامج الكهرباء النظيفة لأنه "مصمم لإزالة الفحم والغاز الطبيعي في نهاية المطاف من مزيج الكهرباء لدينا ، وسيكون مدمرًا تمامًا لولايتي".