نصف مليون زائر.. تعرف على حصيلة معرض "ملوك الشمس" بعد انتهاء مدته ببراج

كتب محمد أسعد

أكثر من نصف مليون زائر، هي حصيلة معرض " ملوك الشمس " والذي أقيم بالمتحف الوطني بالعاصمة التشيكية براج في الفترة من 30 أغسطس 2020 حتي 30 سبتمبر 2021، وضم مجموعة من القطع الأثرية المصرية، حيث عادت تلك القطع والمقتنيات الأثرية صباح يوم الخميس الماضي.

وضم المعرض 90 قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة أبو صير الأثرية؛ من بينها رأس تمثال للملك "رع-نفر-اف"، ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين ومجموعة من الأواني الكانوبية، بالإضافة إلى عشرة تماثيل اوشابتي من الفيانس.

ويعتبر معرض ملوك الشمس هو أول معرض للآثار المصرية القديمة يقام في جمهورية التشيك، وقد افتتحه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ورئيس الوزراء التشيكي أندرية بابيش، ووزير الثقافة التشيكي لوبومير زاورالك، في شهر أغسطس 2020، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور 60 عاما على العمل الأثري للبعثة التشيكية في منطقة أبوصير الأثرية، ليقدم المعرض لزائريه لمحة صغيرة عن الحضارة المصرية العريقة مما يشجعهم على زيارة مصر لمشاهدة المزيد من آثارها والاستمتاع بشواطئها الخلابة.

وشهد نجاحا باهرا وإقبالا كبيرا من الزائرين سواء من دولة التشيك أو من الدول المجاورة لها حيث تخطي عدد الزائرين النصف مليون زائر خلال فترة المعرض، وتم تمديد المعرض فترتين متتاليتين بناء على طلب الجانب التشيكي بسبب الإقبال الكبير عليه، حيث كان من المقرر انتهائه في يناير 2021 وتم تمديده لينتهي في يونيو ثم تم مده الى فترة أخري لينتهي في سبتمبر 2021.

ووفقا لتصريحات الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فقد أدى المعرض إلى زيادة عدد السائحين الوافدين من التشيك إلى مصر خلال الفترة الماضية.