ميقاتى يؤكد ضرورة الإسراع فى التحقيقات بأعمال العنف فى بيروت وكشف التفاصيل

أ.ش.أ

بحث رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى، تداعيات الأحداث التى شهدتها منطقة الطيونة بالعاصمة بيروت، أمس الخميس، فى سلسلة من الاجتماعات مع وزيرر العدل هنرى خوري، ووزير الداخلية القاضى بسام مولوي، ووزير الدفاع الوطنى موريس سليم، حيث شدد ميقاتى على ضرورة الإسراع فى التحقيقات التى بدأت بالفعل بعدما أسفرت أعمال العنف عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين.

واستهل ميقاتى اجتماعاته بلقاء وزير العدل هنرى خوري، حيث بحث معه ملف الأحداث التى جرت فى منطقة الطيونة، وجرى التشديد على ضرورة الإسراع فى التحقيقات لكشف التفاصيل الكاملة لما جرى وإحالة المعنيين والضالعين فى الاعتداء على القضاء المختص.

كما اطلع رئيس مجلس الوزراء من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، على أجواء مداولات مجلس الأمن المركزى أمس.

واجتمع ميقاتى مع وزير الدفاع الوطنى موريس سليم واطلع منه على الاجراءات التى يتخذها الجيش.