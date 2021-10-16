مكافحة التهريب الجمركى بالأقصر تحرر 148 محضر تهرب لبضائع متنوعة بـ900 ألف جنيه

كتب أحمد يعقوب

حررت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر والفروع، برئاسة محمد المغربى مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى (التزام تجارى)، بالإشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العميد سامح دسوقى ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العميد حسام أبوالمعالى، 148 محضر تهرب وضبط جمركي بالمخالفة لأحكام المادة 8 و77 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وذلك لمحال تجارية بالأقصر وأسيوط وأكمنه متفرقة ( كمين منشاه العمارى والبغدادي بالأقصر - ونقطه التفتيش الأمنية ببهجوره نجع حمادي )

وتشكلت لجنه الضبط من محمد الليثى وعبد الجواد حمام ومنتصر محمدين ورومانى حنا وعلى علام ومحمد عبدالله وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وأحمد صابر وحسن أحمد مفتشى ادارة المكافحة ومن مباحث الضرائب والرسوم العقيد وائل عبدالرحمن والرائد أحمد المغربى والرائد على طاهر والمقدم محمد عبدالكريم وجابر العزب وشحات عبد النعيم وعامر عبد الوهاب وأحمدحسن أمناء الشرطة ، وقوة من رجال الشرطة السريين .

وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن سجائر وقطع غيار سيارات ودراجات نارية وأدوات كهربائية وأدوات صحية ومنزلية ومبردات مياة ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات وأدوات ومستحضرات تجميل ، وجميع المضبوطات مستوردة وغير مصحوبه بفواتير أومستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة 8 و77من قانون الجمارك رقم 207لسنة2020 .

وبلغت قيمة المضبوطات 928 ألفا و566 جنيها، تم التصالح في جميع المحاضر وتم سداد التعويض والغرامة الجمركية المستحقة، وذلك بعد اخطار عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحه التهرب الجمركي .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.