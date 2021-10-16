اليوم السابع
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من مخلفات التمور

مفاوضات لإنشاء مصنع خشب "إم دى إف" باستثمارات مليار جنيه بالوادي الجديد

السبت، 16 أكتوبر 2021 06:16 م
مفاوضات لإنشاء مصنع خشب "إم دى إف" باستثمارات مليار جنيه بالوادي الجديد التمور
كتب إسلام سعيد

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كشف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بأنه يجرى الآن مفاوضات لإنشاء مصنع لإنتاج خشب "ام دى اف" من مخلفات التمور بحجم استثمارات يصل إلى مليار جنيه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة البيئة والجانب الألماني.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم على هامش ملتقى التسويق الأول للتمور بمدينة الخارجة أن شجرة النخيل تنتج سنويا 40 كيلو مخالفات ويصل حجم المخلفات سنويا نحو 200 مليون طن مشيرا إلى أنه تم إرسال عينات لمخلفات النخيل إلى إلمانيا لتحليلها والتى أظهرت مواصفات قياسية معدلها أفضل من المعدلات الأوروبية.

وأشار الزملوط إلى وفد ألمانى سيزور المحافظة خلال الأسبوع المقبل للاطلاع على الأرض التى سيتم إنشاء المصنع عليها ومن المقرر إنتاج 100 ألف متر مكعب، لافتا إلى أن إنتاج المصنع الجديد سيقلل من وارداتنا من هذه النوعية من الأخشاب والتى تصل إلى 90%.

وأعلن الزملوط أنه سيتم قبل ديسمبر المقبل عقد مؤتمر للسياحة العلاجية يضم كافة الأطراف والمحافظات الصحراوية لافتا إلى أننا نسعى إلى يكون لمصر مكان مناسب على خريطة السياحة العلاجية، مضيفاً أن حركة الطيران للمحافظة بدأت فى الانتعاش مرة أخرى، منذ نحو 4 أشهر، والتى تأثرت بشكل كبير بسبب جائحة كورونا، متوقعا ارتفاع حركة الطيران خلال الشتاء المقبل تزامنا مع الإقبال على السياحة العلاجية والبيئية.


الاستثمارات الأجنبية

الاستثمار الصناعي

الوادي الجديد

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