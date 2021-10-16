مصر للطيران تقرر حظر دخول العاملين غير الحاصلين على لقاح كورونا

كتب محمود عبد الغنى

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه تقرر حظر دخول العاملين بالشركة وجميع الشركات التابعة لها الغير حاصلين على لقاح كورونا إلى مقار أعمالهم، وذلك اعتبارا من 25 نوفمبر 2021.

وأوضحت مصر للطيران فى بيانها، أنه يتعين على جميع العاملين بها الإسراع بتلقى اللقاح قبل ذلك التاريح، وفقا لتعليمات وزارة الصحة والتى تطبقها وزارة الطيران المدنى، مشيرة إلى أن العاملين الذين لن يتلقوا لقاح فيروس كورونا، سيتعين عليهم تقدم تحليل PCR كل ثلاثة أيام لضمان خلوهم من الإصابة بالكورونا.

وأشارت مصر للطيران، إلى أنه قد تم توفير مركز لتلقى لقاح فيروس كورونا بمستشفى مصر للطيران تسهيلا على العاملين وتشجعيا لهم على سرعة تلقى اللقاح للسماح لهم بمباشرة أعمالهم بمقر الشركة القابضة لمصر للطيران وجميع الشركات التابعة لها.