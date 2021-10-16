مصرع 18 شخصا بسبب التسمم بالكحول المغشوش فى يكاترينبورج الروسية

كتب محمد جمال

أكدت السلطات الروسية أن 18 شخصا لقوا مصرعهم في مدينة يكاترينبورج بمنطقة سيبيريا إثر تسممهم بالكحول المغشوش، وذكرت لجنة التحقيقات فى مقاطعة سفيردلوفسك اليوم السبت أن عدة أشخاص باعوا الكحول الميثيلى فى إحدى مناطق يكاتيرينبورج خلال فترة ما بين 7 و14 أكتوبر الجارى، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وأعلنت الإدارة العامة لوزارة الداخلية الروسية في المحافظة أن الشرطة قد اعتقلت مشتبها فيهما، وهما ساكنان محليان من مواليد عامي 1978 و1968.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح منسق مشروع "الرقابة الشعبية" المدار من قبل حزب "روسيا الموحدة" الحاكم في مقاطعة سفيردلوفسك، دميترى تشوكرييف، أن 16 شخصا على الأقل فارقوا الحياة في يكاتيرينبورج خلال الأسبوع الأخير نتيجة لتناولهم مشروبا يضم الكحول الميثيلي، وجرى بيعه بصورة غير قانونية في إحدى أسواق المدينة.

ويأتي ذلك في ظل حادث تسمم جماعي بالميثانول أودى مؤخرا بأرواح 34 شخصا على الأقل في مدينة أورسك بمقاطعة أورينبورغ.