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مصرع حداد في مشاجرة مع عمه بالقليوبية.. والنيابة تأمر بحبس المتهم

السبت، 16 أكتوبر 2021 01:39 م
مصرع حداد في مشاجرة مع عمه بالقليوبية.. والنيابة تأمر بحبس المتهم جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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صرحت نيابة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بدفن جثة حداد لقى مصرعه طعنا بآلة حادة في رقبته على يد عمه، في قرية كفر الشوبك دائرة المركز، بعد انتهاء الطب الشرعي من تشريح الجثة لإعداد تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، لبيان سبب الوفاة، وأمرت بتسليم الجثة لذويه لدفنها، كما أمرت النيابة بحبس المتهم بسبب خلافات بينهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان قد لفظ نجل شقيق المتهم أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها العام، وألقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

وكان مأمور مركز شرطة شبين القناطر، قد تلقى إشارة من مستشفى شبين القناطر المركزي، بوصول "ع ي ع"، 22 سنة، حداد، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة  في الرقبة، وتبين أن الإصابة وقعت نتيجة وقوع مشاجرة بين المجني عليه وعمه.

جرى إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن عم المجني عليه هو مرتكب الواقعة، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تحولت لمشاجرة إثر خلافات بينهما.

وتمكنت مباحث المركز من إلقاء القبض على المتهم، وتبين أنه طعن نجل شقيقه في الرقبة بآلة حادة أدت لوفاته، ونقلت جثة المجني عليه لمستشفى بنها العام لتشريحها بمعرفة الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، كما تبين تلقي المجني عليه عدد من الطعنات، والتي أودت بحياته في الحال. وحُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة وتولت التحقيق‏ات.


امن القليوبية

شبين القناطر

قرية الشوبك

مديرية امن القليوبية

مشاجرة

خلافات

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