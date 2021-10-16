مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية ينظم فعاليات للاحتفال بالمولد النبوى

كتب ـ لؤى على

يستعد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية للاحتفال والاحتفاء بمولد سيدنا ونبينا محمد ﷺ وإحياء هذه المناسبة العطرة العزيزة على قلب كل مسلم ومسلمة بباقة متنوعة من النشاطات الدعوية والتوعوية.

وقرر المركز الاحتفال بعدة طرق أهمها فيما يلي:

إطلاق حملة إلكترونية عبر صفحات المركز الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان: «#ولد_الهدى ﷺ»، تُذكّر بسيرته ﷺ، وتبين علو قدره ومنزلته، وكريم شمائله وفضائله ﷺ.

إطلاق برنامج مصور تحت عنوان: «#الأسوة_الحسنة»، يتحدث عن أخلاق المصطفى ﷺ وتعاليمه السمحة؛ بما يحقق رفعة الأمة وسموها؛ أخلاقيًّا، وفكريًّا.

إطلاق بث حي للاحتفال بميلاد سيدنا رسول الله ﷺ، من داخل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يوم الأربعاء القادم، على مدار ساعتين، وبحضور قيادات الأزهر الشريف.

نشر كتيب المركز التعريفي بسيدنا رسول الله ﷺ «ولد الهدى»، والذي يتناول: شمائله، وفضائله، ومكانته، وهديه، وحقوقه، ويحث جميع المسلمين على الاقتداء به واتباع سنته ﷺ.

المشاركات الإعلامية المتميزة لأعضاء المركز في العديد من القنوات التليفزيونية، وعبر أثير الإذاعات، وبالتعاون مع المواقع الصحفية الإلكترونية، باللغة العربية وعدد من اللغات الأجنبية.

المشاركة الصحفية بنحو 30 مقالًا مُتنوعًا عن سيدنا رسول الله ﷺ، وصفاته الخُلقية والخِلقية.

إطلاق نحو 20 بثًّا مباشرًا عن سيدنا النبي ﷺ على صفحات المركز، والعديد من المواقع الإلكترونية باللغة العربية واللغات الأجنبية.

الإجابة على نحو 500 فتوى واردة عبر منافذ المركز الإفتائية الإلكترونية حول عدد من القضايا، منها:

مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وكيفية الاحتفال به، والرد على من يحرمون الاحتفال بمولده ﷺ.

رصد الفتاوى المتشددة حول الاحتفال بالمولد النبوي، وتفنيدها، والرد عليها من خلال قسم متابعة المحتوى الديني في وسائل الإعلام التابع للمركز.

يستقبل المركز مكالمات واستفسارات الجمهور من خلال الاتصال الهاتفي يوميًّا على هاتف رقم: 19906، وعبر رسائل فيس بوك الخاصة، وعبر تطبيق المركز لتلقي الفتاوى.

يشارك قسم فتاوى النساء بمجهودات مميزة في الحملات الإلكترونية المُصورة، والبرامج الإعلامية، والمقالات الصحفية.