محافظ الوادى الجديد يشهد انطلاق الملتقى التسويقى الأول للتمور بالخارجة.. صور

الوادى الجديد – ماهر البهنساوي

انطلق مهرجان التمور "الملتقى التسويقى الأول للتمور" بحى "الأمل" بمدينة الخارجة فى محافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، ولمدة 3 أيام فى الفترة من 16 – 18 أكتوبر الجاري.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، فى تصريح له، اليوم السبت، إن الملتقى التسويقى الأول للتمور المصرية، يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى- رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، مشيراَ إلى أن المحافظة تعد من أكبر محافظات الجمهورية فى إنتاج التمور بكميات وجودة مرتفعة.

وأوضح الزملوط، أن الملتقى يضم معرضا لمنتجات التمور ومشتقاتها، يشارك به 91 عارضًا من منتجى ومصنعى التمور على مستوى الجمهورية وبعض الدول العربية ،بالإضافة إلى ندوات علمية حول أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية فى مجال إنتاج التمور ومكافحة آفات النخيل، وكذلك تنظيم مسابقة لإختيار أفضل 8 فئات من بين المشاركين بالملتقى.

وأكد الزملوط، أن الملتقى به أكثر من 75 جناح عرض ومنطقة بازار للصناعات الحرفية، وجرى عروض فلكلورية، مع افتتاح للمشروعات الخدمية والتنموية خاصة فى مجال الزراعة والتصنيع الزراعي، وتنظيم 3 جلسات نقاشية عن محاور تصدير التمور والتجارة الداخلية للتمور وتعظيم القيمة المضافة للتمور، وعقد ورشتى عمل فى مجالى العمليات الزراعية وتعظيم المنتج الثانوى للنخيل، مع تنظيم مسابقة لأهم مناطق إنتاج التمور على مستوى الجمهورية.

وأشار الزملوط، إلى أن المهرجان سيجرى من خلاله توجيه الدعوات للدول المختلفة المنتجة للتمور، وسيتضمن معرضا وورش عمل ومسابقات ولقاءات لأصحاب المصانع والمستوردين من مختلف دول العالم، ويعد فرصة تسويقية كبيرة للمحافظة، وسيشمل محاور مختلفة فى الزراعة والأبحاث ونماذج المنتجات الفلكلورية، ومزارع النخيل وأصناف البلح، والتقنيات المستخدمة فى زراعة النخيل والزراعة العضوية، وأفضل عبوات تغليف للتمور.

ولفت الزملوط، إلى أن الملتقى له عدة أهداف أبرزها تشجيع قطاعى انتاج وتنصيع التمور لاستهداف الأسواق التصديرية، عرض أهم أصناف التتمور المصرية، ومتطلبات مصانع التمور من خدمات، توثيق الروابط بين منتجى ومصنعى ومصدرى ومسوقى ومستخدمى التمور، القاء الضور على أهم النواتج الثانوية للنخيل وتعظيم الإستفادة منها.



محافظ الوادى الجديد يشهد إنطلاق الملتقى التسويقى الاول للتمور



محافظ الوادى الجديد يشهد إنطلاق الملتقى التسويقى الاول للتمور



محافظ الوادى الجديد يشهد إنطلاق الملتقى التسويقى الاول للتمور



محافظ الوادى الجديد يشهد إنطلاق الملتقى التسويقى الاول للتمور



محافظ الوادى الجديد يشهد إنطلاق الملتقى التسويقى الاول للتمور



محافظ الوادى الجديد يشهد إنطلاق الملتقى التسويقى الاول للتمور



محافظ الوادى الجديد يشهد إنطلاق الملتقى التسويقى الاول للتمور



محافظ الوادى الجديد يشهد إنطلاق الملتقى التسويقى الاول للتمور