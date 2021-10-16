محافظ الوادى الجديد: الانتهاء من زراعة مليون نخلة أبريل 2022 ونستهدف 150 ألف طن تمور

كتب إسلام سعيد

كشف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إن الدولة تسعي إلي انتاج 150 ألف طن تمور من مشروع زراعة 5 ملايين نخلة في الوادي الجديد، وتم التعاقد على أكثر من 90 ألف فدان ضمن هذا المشروع، ونستهدف إدخال فسائل جديدة من الإمارات أمريكا ودول أخري، وخلال شهر أبريل المقبل سيتم الانتهاء من أول مليون نخلة، وما تم التعاقد عليه من مساحات يؤهلنا لزراعة 4 مليون نخلة.

وأضاف خلال تصريحات له على هامش الملتقى التسويقي الأول للتمور المقام في الوادي الجديد، أن النخيل ينتج 40 كيلو مخلفات سنوياً وحجم المخلفات يصل إلي 200 مليون طن سنوياً، لذلك جري تدشين عدد من المصانع لعملية التدوير.

وأشار إلى أن عدد العارضين في الملتقي تجاوز 100 عارض وهو فوق استهداف المحافظة، وهناك 12 محافظة تشارك معنا لعرض إنتاجهم، وتسحوذ محافظات أسوان والجيزة على نصيب كبير من إنتاج مصر من التمور بجانب محافظة الوادي الجديد.

وأعلن عن إطلاق جوائز كبيرة لأفضل منتج وأفضل عارض والمطورين لصناعة النخيل من أجل تشجيع هذه الصناعة وأفضل مستثمر بقطاع النخيل، وأفضل مزرعة ، بحيث يكون هذا الملتقى على خريطة المعارض الدولية