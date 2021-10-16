اليوم السابع
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محافظ الغربية يناقش مشروعات الصحة فى المبادرة الرئاسية حياه كريمة بزفتى

السبت، 16 أكتوبر 2021 12:13 م
محافظ الغربية يناقش مشروعات الصحة فى المبادرة الرئاسية حياه كريمة بزفتى جانب من الاجتماع
الغربية - محمد طارق

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اجتمع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مع مسئولى جهاز تعمير الساحل الشمالى ومديرية الصحة بالغربية، وذلك لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات قطاع الصحة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والجارى تنفيذها بمركز زفتى.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ الموقف الفعلى لمشروعات قطاع الصحة بزفتى البالغ عددها (29) مشروعا تتوزع بين (3) مشاريع إنشاء جديد ، (19) مشاريع إحلال وتجديد و عدد (7) مشاريع رفع كفاءة  داخل بعدد (9) قرى و(54) تابع لتخدم بذلك 559455 نسمة من أبناء زفتى ، مؤكداً على استمرار المتابعة والجولات الميدانية لأرض المشاريع لضمان الإنتهاء فى الوقت المحدد دون أى تأخير.

جاء ذلك بحضور نجوى العشيرى السكرتير العام المساعد، اللواء نهاد فاروق مساعد رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط،، الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية.


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مبادرة حياة كريمة

محافظ الغربية

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