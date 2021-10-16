محافظ أسيوط يوجه قيادات المحافظة بالمتابعة المستمرة لمشروعات "حياة كريمة"

أسيوط -هيثم البدري

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قيادات المحافظة بالمتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشددا على مراعاة الجدول الزمنى المحدد ووفقاً للمعايير والمواصفات المقررة، لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين وبطريقة سهلة وميسرة وتحسين وتطوير المرافق فى القرى الأكثر احتياجاً .

كان العميد محمد صلاح ابوكريشة سكرتير مساعد المحافظة قد تفقد أعمال تنفيذ بعض مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز ساحل سليم رافقه خلالها اسامة سحيم رئيس المركز، وتم تفقد اعمال انشاء مجمع خدمات قرية بويط واعمال رصف الشوارع والميادين بقرى المركز والاستعانة بلجنة من جامعة اسيوط لفحص اعمال الرصف التى يجرى تنفيذها بقرى المركز ومراعاة تنفيذها وفقا للاشتراطات والمعايير .

وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحى لجميع القرى بالمحافظة لافتًا إلى إنه جارى تنفيذ 153 مشروع صرف صحى منها 9 محطات معالجة بتكلفة 15 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى والذى يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع باستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً مشيرًا إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحى وصلت إلى نسب مرضية وذلك فى إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

وأكد المحافظ أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا، ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.



جولات ميدانية بساحل سليم



جولات ميدانية بساحل سليم



جولات ميدانية بساحل سليم



جولات ميدانية بساحل سليم



جولات ميدانية بساحل سليم



جولات ميدانية بساحل سليم



جولات ميدانية بساحل سليم



جولات ميدانية بساحل سليم



جولات ميدانية بساحل سليم