اليوم السابع
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محافظة الغربية تتكفل بغير القادرين على دفع المصاريف الدراسية

السبت، 16 أكتوبر 2021 11:45 ص
محافظة الغربية تتكفل بغير القادرين على دفع المصاريف الدراسية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية - عادل ضرة

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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في بيان له أن محافظة الغربية ستتكفل بسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وذلك من خلال الحصر الذي قامت به مديرية التربية والتعليم، وعلى الفور تم توجيه مديرية التضامن الاجتماعى بتحمل تلك المصاريف من خلال الجمعيات الأهلية حتى يتسنى للطلاب غير القادرين تسلم كتبهم الدراسية.

ومن جانب آخر، حددت وزارة التربية والتعليم الفئات المعافاة من دفع المصروفات والتي تشمل " أبناء الشهداء والمرأة المعيلة وذوي الهمم والمدرجين بتكافل وكرامة.

 

 


محافظة الغربية

محافظ الغربية

المصروفات الدراسية

مصروفات الطلبة غير القادرين

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