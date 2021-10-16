كيف يؤثر الاستخدام المطول لأقنعة الوجه على صحة الفم.. تعرف على الأعراض

كتب - محمود جلال

في ظل جائحة فيروس كورونا ، أصبحت الأقنعة عنصرًا أساسيًا، توفر أقنعة الوجه الحماية من الجهاز التنفسي وتقلل من انتقال العدوى في المجتمع، مما يجعل الأقنعة من أسهل الطرق لمنع انتشار مرض فيروس كورونا، في حين أن الأقنعة مفيدة بشكل عام، فإن الاستخدام المطول لنفس القناع يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية في الفم، من رائحة الفم الكريهة وجفاف الفم المرتبط باستخدام القناع لفترات طويلة، وفقا لما نشر من موقع boldsky.

كيف يؤثر استخدام القناع المطول على صحة الفم؟

أمراض اللثة:



مرض اللثة هو حالة طبية لا رجعة فيها ، ويبدأ بجفاف الفم أو تراكم الترسبات، مما يضعف اللثة وبنية العظام في الفم، يبدأ بدون علامات إنذار مبكر أو ألم ولا يظهر إلا عند ظهور أعراض مثل انحسار اللثة والتهابها.

تسوس الأسنان:



بسبب جفاف الفم الناتج عن أقنعة الوجه، لا يوجد ما يكفي من اللعاب لطرد جزيئات الطعام من الأسنان، ومع ازدهار البكتيريا في الفم، ستبدأ في التكاثر من جزيئات الطعام وتسبب تسوس الأسنان المؤلم.



اقنعة

ما هي أعراض الفم المرتبطة بالاستخدام المطول للقناع ؟

رائحة الفم الكريهة:

يمكن أن يؤدي ارتداء القناع لفترات طويلة إلى زيادة جفاف الفم، كما أنه أيضًا الرائحة الكريهة الناتجة عن سوء نظافة الفم والأطعمة ذات الرائحة القوية، مما يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة.

جفاف الفم:

يحدث هذا عندما لا يكون لديك ما يكفي من اللعاب للحفاظ على رطوبة فمك.

نزيف اللثة:

إذا لاحظت تورم اللثة أو نزيفها ، فقد يكون ذلك علامة على التهاب اللثة، قد يؤثر ارتداء القناع على نوع وكمية البكتيريا في فمك ، مما قد يؤدي إلى تراكم الترسبات وتهيج أنسجة اللثة.

ما الذي يسبب مشاكل الفم نتيجة ارتداء القناع

الهواء المعاد تدويره:

كما تشير الدراسات ، عندما ترتدي قناعًا ، فإنك تحبس المزيد من ثاني أكسيد الكربون في فمك أكثر من المعتاد، في حين أن الكمية الدقيقة من ثاني أكسيد الكربون ليس لها تأثير سام على جسمك، إلا أنها يمكن أن تزيد من حموضة الميكروبيوم الفموي وتزيد من خطر الإصابة بالعدوى.



اقنعة

نمط التنفس المتقطع:

بحثت العديد من الدراسات وخبراء الصحة في كيفية تأثير ارتداء القناع على تنفسك ، مما يتسبب في نمط تنفس سريع باستخدام فمك وصدرك وعنقك بدلاً من الحجاب الحاجز، وعندما تتنفس من فمك ، فإن ذلك يقلل من كمية اللعاب، مما يساعد على إزالة بقايا الطعام ومنع تسوس الأسنان