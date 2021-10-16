اليوم السابع
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السبت، 16 أكتوبر 2021 12:56 م
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"كليتي.. بيتي" .. مبادرة طلابية لتجميل الحرم الجامعى بـ"رياضية طنطا"

السبت، 16 أكتوبر 2021 12:05 م
"كليتي.. بيتي" .. مبادرة طلابية لتجميل الحرم الجامعى بـ"رياضية طنطا" الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا
الغربية - محمد طارق

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أشاد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بمبادرة طلاب كلية التربية الرياضية "كليتي.. بيتي" لتجميل وتزيين الكلية والتى تنطلق الإثنين القادم الموافق 18 أكتوبر الساعة التاسعة صباحا. 

من جانبه، أوضح الدكتور علاء حلويش عميد الكلية، أن إطلاق هذه المبادرة يأتي تأكيدًا لدور الكلية الرائد في مجال خدمة المجتمع، وغرس قيم الولاء والانتماء فى نفوس الطلاب.
 
ووجه عميد الكلية الدعوة لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكافة العاملين بالكلية للمشاركة في هذه المبادرة التطوعية، مشيرًا إلى أن التجمع سيكون في تمام التاسعة صباحا بملعب كرة السلة.
 

 


جامعة طنطا

مبادرة جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

الغربية

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