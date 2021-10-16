صناعة التمور بالوادى الجديد: حققنا طفرة غير مسبوقة في سعر التوريد هذا الموسم

قدم تلفزيون اليوم السابع فى بث مباشر له لقاء مع الحاج محمود الشاذلى رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية للتمور بالوادى الجديد والتى تشارك بمنتجاتها فى الملتقى التسويقى الاول للتمور بمدينة الخارجة .

وقال شاذلى فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع " إن موسم جمع التمور هذا العام حقق طفرة غير مسبوقة فى سعر البلح منذ أول يوم واتجاهه فى منحى متزايد حتى وصل كيلو سعر البلح إلى 17 جنيه، مؤكدا على أن الجمعية انتظمت فى استقبال وتوريد التمور من المزارعين حتى نهاية الموسم .

وأضاف شاذلى أن موسم التمور هذا العام شهد رواجا كبيرا وإقبالا متزايدا من الراغبين فى شراء منتجات البلح من المحافظة لما يتميز به من مواصفات قياسية للتصدير بما يحافظ على ثبات سعر بلح الوادى الجديد مقارنة بتمور باقى المناطق داخل وخارج مصر، مشيرا إلى أن الجمعية مستعدة لشراء اية كميات يتم توريدها لمنافذها .

وأشاد شاذلى بالجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وبالتنسيق مع كافة الجهات المختصة لتنظيم الملتقى التسويقى الاول للتمور المصرية وبمشاركة من عدة دول عربية وهو ما يعكس أهمية القيادة السياسية بتطوير وصناعة التمور فى مصر والسعى نحو الحفاظ على مكانتها كأكبر دولة منتجة للتمور فى العالم .