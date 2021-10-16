"صحة قنا" تجرى مسحا طبيا لمكافحة أمراض الالتهاب الكبدى والمستشفيات

قنا- صابر سعيد

أجرت إدارة الفيروسات الكبدية التابعة لقطاع الطب الوقائى بمديرية الصحة والسكان بقنا المسح الطبى، وتدريب كافة منسقى مكافحة الفيروسات الكبدية بالإدارات الصحية والمستشفيات الحكومية على مستوى المحافظة على كيفية التعامل مع حالات الوخز المهنى واستخدام السرنجات الآمنة، بهدف مكافحة أمراض الالتهاب الكبدى بصفته أحد أشهر الأمراض المعدية، تحت إشراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وبرعاية اللواء أشرف الداودى محافظ قنا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه تم تطعيم 10 أفراد من العاملين بالفريق الطبى بالإدارات الصحية والمستشفيات الحكومية ضد التهاب الكبدى الفيروسى B ، وكذا تطعيم 52 شخصا من المخالطين ، فضلا عن تطعيم 171 مريض غسيل كلوى ضد التهاب الكبدى الفيروسى B بالمستشفيات الحكومية والمراكز الخاصة، بالاضافة إلى تحصين عدد ٣٥ مولود للأمهات المصابة بالالتهاب الكبدى الفيروسى B فور ولادتهم ، مشيرا إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى ، و إجراء مجموعة من التحاليل اللازمة للكشف عن الالتهاب الكبدى الفيروسى B ،وفيروس نقص المناعة المكتسبة لعدد 834 مريض بالأقسام الداخلية بالمستشفيات الحكومية، وعليه تم اكتشاف عدد 9 حالات مصابه بفيروس B، وتم تحويلهم لمراكز العلاج ، وذلك فى إطار جهود الدولة للوقاية من الفيروسات الكبدية، وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية إلى جميع مرضى الالتهاب الكبدى والمخالطين لهم ،والفرق الطبية الأكثر عرضه لأمراض الدم ومشتقاته بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة.