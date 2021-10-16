اليوم السابع
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صحة القليوبية: تدشين 9 مراكز للقاح فيروس كورونا بالتنسيق مع مديرية الأمن

السبت، 16 أكتوبر 2021 07:37 م
صحة القليوبية: تدشين 9 مراكز للقاح فيروس كورونا بالتنسيق مع مديرية الأمن أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تم التواصل مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن بالقليوبية، بالاتفاق مع الدكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي وفريق الوقائي بالمديرية من أجل تدشين 9 مراكز لقاحات بالمرور وجوازات السفر وتصاريح العمل بجميع مراكز المحافظة لتطعيم المواطنين المترددين علي تلك المصالح الحكومية بجميع المراكز والمدن التابعة لمحافظة القليوبية ابتداءاً من اليوم السبت.
 
وأوضحت المديرية في بيان لها، أنه جاء ذلك في إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ علي صحة وسلامة الشعب المصري، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتنفيذاً لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية. 
 
واطمأن وكيل الوزارة، علي انتظام عمل الفرق والإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، والتأكيد علي سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيراً علي المواطنين، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن.

اخبار القليوبية

صحة القليوبية

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تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

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