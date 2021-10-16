زى النهارده..الجنايات تودع حيثيات المؤبد والمشدد للمتهمين بـ"أحداث مسجد الفتح"

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده منذ 4 سنوات، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، تودع حيثيات حكمها في قضية أحداث مسجد الفتح، والقاضى بالسجن المؤبد لـ 43 متهماً، منهم 22 حضوريًا و21 غيابيًا، و معاقبة 17 متهماً بالسجن المشدد 15 عاماً، و54 متهماً بالسجن 10 سنوات، و13 متهماً آخرين بالمشدد 10 سنوات، كما قضت محكمة الجنايات، بمعاقبة 88 متهماً بالسجن 10 سنوات، و216 متهماً بالسجن 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 متهماً.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه استقر فى يقينها ان الشعب المصرى صاحب الحضارة عانى من المؤامرة التى دبرتها جماعة الاخوان المسلمين لتفكيك الدولة المصرية ،إلا أن الشعب أبى فكانت ثورة الثلاثين من يونيو المججيدة و ساعدهم الجيش فى ذلك و الشرطة و لم ترهبهم دعوات بث الخوف و الكراهية ،فخرج الاخوان بوجههم القبيح يكتظون بالغيظ و تملأ نفوسهم مرارة الهزيمة، فخططوا و دبروا لاعتصام رابعة المسلح و لكن بعقدة الله و رجال أمنه الأبطال تم فض ذلك الاعتصام

وجاء في الحيثيات: النيابة كانت قد تلقت إخطارًا يوم 16 أغسطس 2013 بقيام العديد من العناصر الإرهابية باعتلاء كوبرى أكتوبر وقطع الطريق المحيط بميدان رمسيس وإطلاق النار تجاه المواطنين وقوات الشرطة، مما أسفر عن قتل وإصابة العديد من قوات الشرطة والمواطنين ، حيث، إن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية دعت خلال صفحاتها على المواقع الإلكترونية" فيس بوك" والقنوات الفضائية الخاصة بها بالتجمهر أمام مسجد الفتح عقب صلاة الجمعة يوم 16 أغسطس 2013 تحت مسمى " جمعة الغضب " كمظهر للاعتراض التغيرات التى حدثت للساحة السياسية، واستجابت العناصر الإرهابية لتلك الدعوات ونظموا مسيرات عبر شارعى رمسيس والجلاء وتجمهروا بميدان رمسيس وأمام قسم الأزبكية وإعتلى بعضهم مبنى المقاولون العرب وكوبرى أكتوبر، وأشعلوا النيران بالكوبرى والطرق المحيطة به .

كما أن مرتكبى الاحداث هاجموا قسم الأزبكية وألقوا تجاهه العبوات الحارقة والقنابل المفرقعة والمسيلة للدموع، وأطلقوا النيران بأسلحتهم الالية تجاه قوات تأمين القسم والمواطنين فقتلوا 110 مواطنًا من بينهم أمين شرطة وأصابوا 276 اخرين من بينهم 47 ضابط وفرد شرطة .