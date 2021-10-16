اليوم السابع
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السبت، 16 أكتوبر 2021 07:05 م
أكرم القصاص
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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب محافظة وسط إيران

السبت، 16 أكتوبر 2021 05:02 م
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب محافظة وسط إيران مقياس ريختر _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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أفادت قناة "العالم" الإيرانية، السبت، بوقوع زلزال بقوة 5.1 درجة فى محيط مدينة يزدانشهر فى محافظة كرمان، وسط إيران، وذكرت القناة أنه لم ترد تقارير بعدُ عن وقوع خسائر أو أضرار، بحسب الشرق بلومبرج.

 

ويوم 9 أكتوبر الماضى، سجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل فى معهد الكويت للأبحاث العلمية، اليوم السبت، زلزالا بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر غربى إيران.

 

 

وقالت الشبكة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - إن الزلزال حدث على عمق 10 كيلومترات بباطن الأرض ويبعد عن مدينة الكويت 290 كيلومترا.

 

 


زلزال بقوة 51 درجة

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