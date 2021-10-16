زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب محافظة وسط إيران

كتب وكالات

أفادت قناة "العالم" الإيرانية، السبت، بوقوع زلزال بقوة 5.1 درجة فى محيط مدينة يزدانشهر فى محافظة كرمان، وسط إيران، وذكرت القناة أنه لم ترد تقارير بعدُ عن وقوع خسائر أو أضرار، بحسب الشرق بلومبرج.

ويوم 9 أكتوبر الماضى، سجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل فى معهد الكويت للأبحاث العلمية، اليوم السبت، زلزالا بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر غربى إيران.

وقالت الشبكة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - إن الزلزال حدث على عمق 10 كيلومترات بباطن الأرض ويبعد عن مدينة الكويت 290 كيلومترا.