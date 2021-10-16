اليوم السابع
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روسيا: أقمارنا الصناعية الجديدة ستساعد في تفادي أضرار الكوارث الطبيعية

السبت، 16 أكتوبر 2021 01:00 م
روسيا: أقمارنا الصناعية الجديدة ستساعد في تفادي أضرار الكوارث الطبيعية أقمار صناعية
(أ.ش.أ)

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قال ديميتري روجوزين، رئيس وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روس كوسموس"، إن الأقمار الصناعية الجديدة التي ستطلقها روسيا مستقبلا ستساعد في تفادي الأضرار التي قد تنجم عن الكوارث الطبيعية.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، عن روجوزين قوله في مقابلة صحفية: "إن إطلاق أقمار سكيف وماراثون الروسية في إطار برنامج Sphere الروسي سيؤمن تغطية مناطق واسعة من روسيا بشبكات إنترنت عالية السرعة، وسيساعد في تفادي الأضرار التي قد تنجم عن الكوارث الطبيعية أو الكوارث البشرية".

وأضاف: " تخطط روسيا عامي 2022 و2023 لإطلاق نماذج لأقمار صناعية صغيرة من نوع سكيف وماراثون، وهذه الأقمار مخصصة للاتصالات وتغطية مناطق من الأرض بشبكات إنترنت عريضة النطاق، وهذا أمر مهم جدا لبلدنا كون أجزاء كبيرة من مساحتها تقع في مناطق شديدة البرودة وقليلة السكان، وهذه الأقمار ستساعدنا على تطوير البنية التحتية في تلك المناطق".

 

 


أقمار صناعية

روسيا

موسكو

انترنت

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