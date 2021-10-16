اليوم السابع
Ads
السبت، 16 أكتوبر 2021 11:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئيس حكومة لبنان: ملف اشتباكات الطيونة بعهدة أجهزة الأمن ولا نتدخل بالقضاء

السبت، 16 أكتوبر 2021 02:05 م
رئيس حكومة لبنان: ملف اشتباكات الطيونة بعهدة أجهزة الأمن ولا نتدخل بالقضاء رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتى
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي، أن ملف اشتباكات طيونة ببيروت التى وقعت الخميس الماضى في عهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص، مؤكداً أن الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء، وأن على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسباً من إجراءات". وفق بيان من المجلس .

 
جاء حديث ميقاتى خلال اجتماعه مع وزير العدل القاضى هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، لبحث ملف الأحداث الأمنية التي حصلت في الطيونة وضرورة الإسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل، وإحالة المتسببين بهذه الأحداث على القضاء المختص.
 
 

لبنان

اشتباكات طيونة

اشتباكات لبنان

ميقاتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة