اليوم السابع
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رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف

السبت، 16 أكتوبر 2021 10:15 ص
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. 
 
وفي برقيته بهذه المناسبة، قال رئيس الوزراء: يسعدني أن أبعـث إلى سـيادتكم بالأصـالة عـن نفسـي، وبالإنابـة عـن أعضـاء هيئـة الـوزارة، بـأخلص التهـانـي وأطيـب التمنيـات، بمناسـبـة حلـول ذكري المولد النبوي الشريف.
 
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي في برقيته لرئيس الجمهورية: وإننا يا سيادة الـرئيس إذ نستقبل هذه المناسبة الجليلـة بكـل مشـاعر البهجة ونأخذ من صاحبها الأسوة الحسنة، والقدوة الطيبـة، والحكمـة الخالدة في إرسـاء قـيم الحق والعدل، والدعوة إلى الأمن والسلام والخير للناس أجمعين، نسأل المولي عز وجل أن يبارك جهودكم ويسدد خطاكم للوفاء بمسؤولياتكم، وأن يُعيد هذه الذكرى العطرة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم وقد تحقـق مـا يتطلع إليه من تقدم ورخاء، وعلى شعوب الأمـتين العربيـة والإسلامية بالخير والأمـن والسلام .
 
 

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