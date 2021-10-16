أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، ضرورة العمل بروح الفريق الواحد؛ من أجل كسب كل الرهانات.
ودعت بودن- خلال اجتماعها بأعضاء الحكومة- الجميع إلى العمل بكل جد وتفانٍ من أجل إعادة الثقة للمواطن التونسي في كل مؤسسات الدولة، معتبرة أنه يجب على كل الوزيرات والوزراء ضبط أولويات عمل وزاراتهم.
كما استمعت رئيسة الحكومة إلى مقترحات الحاضرين، مؤكدة ضرورة تدعيم العمل الحكومي، من أجل الاستجابة لتطلعات المواطن التونسي.
يذكرأن، أكدت نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية، خلال أداء وزراء حكومتها لليمين أمام الرئيس قيس سعيد، أنهم يسعون لتحسين ظروف العيش للمواطن وفتح مجال الاستثمار، متابعة: "الكفاءة والخبرة أساس لتحقيق أهداف الحكومة".
وعلى صعيد آخر، شهد الرئيس التونسى قيس سعيد، مراسم إحياء الذكرى الـ58 لعيد الجلاء، وذلك بروضة الشهداء بمدينة بنزرت.
وأدى الرئيس التونسى تحية العلم على أنغام النشيد الوطني، ثم استعرض تشكيلة شرفية من الجيوش الثلاثة قبل التوجه إلى النصب التذكاري، حيث وضع إكليلا من الزهور وتلا الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء الأبرار.
وحضر الموكب نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة التونسية وعماد مميش وزير الدفاع الوطنى والسادة أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وسمير عبد اللاوى والى بنزرت.
كما أحيا التونسيون أمس الجمعة الموافق 15 أكتوبر 2021 الذكرى الـ58 لعيد الجلاء وهو تاريخ جلاء آخر جندى فرنسى من الأراضى التونسية عام 1963.
وتعتبر الحكومة التونسية عيد الجلاء يوم عطلة رسمى لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة ويتم فيه تعطيل الدراسة.
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