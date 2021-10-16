ودعت بودن- خلال اجتماعها بأعضاء الحكومة- الجميع إلى العمل بكل جد وتفانٍ من أجل إعادة الثقة للمواطن التونسي في كل مؤسسات الدولة، معتبرة أنه يجب على كل الوزيرات والوزراء ضبط أولويات عمل وزاراتهم.



كما استمعت رئيسة الحكومة إلى مقترحات الحاضرين، مؤكدة ضرورة تدعيم العمل الحكومي، من أجل الاستجابة لتطلعات المواطن التونسي.

يذكرأن، أكدت نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية، خلال أداء وزراء حكومتها لليمين أمام الرئيس قيس سعيد، أنهم يسعون لتحسين ظروف العيش للمواطن وفتح مجال الاستثمار، متابعة: "الكفاءة والخبرة أساس لتحقيق أهداف الحكومة".

وأضافت رئيسة الحكومة التونسية خلال كلمتها بمراسم أداء اليمين: نسعى لتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، كاشفة عن أسماء الوزراء الجدد فى الحكومة المشكلة.