ذا هيل: 10 مقابلات صحفية لبايدن منذ توليه الرئاسة مقابل 113 لأوباما و50 لترامب

كتبت رباب فتحى

ألقت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية الضوء على المقابلات الصحفية التى أجراها الرئيس الأمريكى، جو بايدن منذ توليه الرئاسة فى يناير الماضى، وقالت إن الرئيس الأمريكى أجرى 10 مقابلات صحفية فردية فقط معتبرة أن ذلك عدد قليل يلفت الانتباه إلى جهود البيت الأبيض للتحكم فى الطريقة التي يتفاعل بها بايدن مع المراسلين وإدارتها.

وأشارت إلى أن بايدن، الذي شهد تراجعا في معدلات شعبيته أثناء تعامله مع سلسلة من العناوين الرئيسية السلبية، تجنب أيضًا إلى حد كبير أسئلة المراسلين في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك تعليقاته على تقرير الوظائف السيئ لشهر سبتمبر ، ومرة ​​أخرى بعد تباطؤ سلسلة التوريد الأمريكية.

وأضافت أن المقابلات التي أجراها بايدن كانت إلى حد كبير مقابلات تلفزيونية تقليدية، على الرغم من أن الرئيس قد أجرى حوارات أيضًا مع مجلة "بيبول" و" ESPN" الرياضية في بداية موسم البيسبول.

تلقى بايدن أسئلة من المراسلين في مناسبات مختلفة منذ تولية منصبه، لكن عدد المقابلات الفردية يتخلف كثيرًا عن سابقيه.

وأوضحت أن الرئيس الأسبق باراك أوباما أجرى أكثر من 113 مقابلة فى نفس الفترة، وأجرى الرئيس السابق دونالد ترامب أكثر من 50 مقابلة خلال صيف العام الأول لإداراته ، وفقًا لمارك نولر ، مراسل البيت الأبيض المخضرم الذي يتتبع بنشاط المقابلات الرئاسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن آخر مقابلة شخصية لبايدن كانت مع جورج ستيفانوبولوس من شبكة ABC في أغسطس.

وأضافت الصحيفة أن مثل هذه المقابلات يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر ومجزية للرؤساء. يمكن أن تؤدي إلى لحظات غير مكتوبة ، مما يخلق المزالق إذا قال الرئيس الشيء الخطأ أو لم يكن مستعدًا لسؤال ، ولكن أيضًا الفرص إذا أجرى الرئيس مقابلة مميزة.

واعتبرت "ذا هيل" أنه عندما لا يقوم الرؤساء بإجراء مقابلات ، فإن ذلك يثير تساؤلات حول ما إذا كانوا قلقين بشأن التعامل مع الأسئلة التي قد يحصلون عليها ، وما إذا كانوا يرون فرصة ضئيلة للاستفادة من مقابلة فردية.

قبل العودة إلى واشنطن يوم الجمعة ، تلقى بايدن أسئلة من المراسلين لأول مرة منذ أكثر من أسبوع حول موضوعات تتراوح من تشريع البنية التحتية المتعثرة إلى دخول الرئيس السابق كلينتون إلى المستشفى.

لكن عدم إجرائه مقابلات طويلة المدى ومتعمقة جذب انتباه حتى من الديمقراطيين.