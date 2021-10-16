كتب أحمد حسنى

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس متهم بسرقة أموال من خزينة مطعم فى التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات اللازمة.

وكان تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات واقعة سرقة خزينة أحد المطاعم بمنطقة التجمع الخامس، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات، ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من مدير أحد المطاعم الكائنة بدائرة القسم بإكتشافه سرقة مبالغ مالية من داخل خزينة المطعم عمله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها (عامل سابق بالمطعم محل البلاغ ، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية ومستـأجر شقة كائنة بدائرة القسم ).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه نظراً لسابقة عمله بالمطعم المشار إليه واحتفاظه بنسخة من مفتاح الخزينة إبان فترة عمله به، وعلمه بوجود مبالغ مالية من الإيراد اليومى بخزينة المطعم ، فإختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك توجه للمطعم وتمكن من الدلوف بداخله خلسة وسرقة مبلغ مالى، وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه بالشقة محل سكنه ، كما أضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.