حبايب النبى شدوا الرحال.. صب الخيام استعدادا لليلة ختام المولد بأسوان (لايف)

أسوان - عبد الله صلاح

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا من ساحة أرض المعارض بمدينة أسوان، حيث التجهيزات النهائية لليلة الختامية للاحتفال بالمولد النبوى الشريف.

وبدأت التجهيزات النهائية بنصب الخيام المخصصة لكل طريقة من الطرق الصوفية، والتى تحتفل بداخلها بطقوس وفاعليات المولد النبوى، وتقديم واجبات الضيافة للمواطنين والمحتفلين من مأكولات ومشروبات، بجانب إعداد مكبرات الصوت.

وأكد عدد من شيوخ الطرق الصوفية، أنهم يستعدون مبكرا للاحتفال بليالى المولد النبوى والتى اقتصرت على 3 ليال نظرا لظروف كورونا، بجانب إلغاء باقى مظاهر الاحتفال منها دورة المولد "المسيرة" والتى تجوب شوارع مدينة أسوان خاصة طريق كورنيش النيل، وتنتهى بساحة أرض المعارض.