اليوم السابع
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حافظ على صحة بشرتك واحميها من التجاعيد بهذه الأطعمة.. أبرزها الجرجير

السبت، 16 أكتوبر 2021 11:00 م
حافظ على صحة بشرتك واحميها من التجاعيد بهذه الأطعمة.. أبرزها الجرجير
فاطمة ياسر

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عند التقدم في العمر يزداد الرغبة في الحفاظ علي البشرة، لأنها أول ما يظهر عليه علامات الكبر، وأثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن تناول الشخص للأطعمة المهمة والصحية تعد من أبرز الأسباب المؤدية للحفاظ علي صحة البشرة، وتقليل ظهور علامات التقدم في العمر.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline" سنتعرف على أبرز الأطعمة المكافحة للشيخوخة، ولظهور علمات التقدم في العمر، ومنها:

-الجرجير:يحتوي علي نسبة جيدة من البوتاسيوم الذي يساهم في زيادة الأكسجين في الجسم، وأيضا يحتوي الجرجير علي فيتامين أ وسي، اللذين يحفزون الجسم علي إنتاج الكولاجين للبشرة و الظهور بمظهر خالي من علامات التقدم في العمر.

-السبانخ:تحتوي علي فيتامين هـ وسي، اللذين يعملان علي زيادة إفراز الكولاجين للبشرة، وأيضا زيادة تدفق الدم الغني بالأكسجين للجسم، ولذا تناوله لها يقلل ظهور علامات التقدم في العمر.

-التوت :يحتوي علي مضادات الأكسدة وفيتامين سي وأ، ولذا تناولك له يعمل علي زيادة انتاج الكولاجين للبشرة والحد من الظهور بعلامات التقدم في العمر.

-البروكلي:يطلق عليه مضاد للشيخوخة بسبب ما يحتويه من عناصر غذائية مهمة للجسم، كفيتامين سي، ومضادات الأكسدة.

 


علامات التقدم في العمر

علامات الشيخوخة

الشيخوخة

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