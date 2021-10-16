جولة فى شوادر محلات حلوى المولد النبوى جنوب الأقصر فى 20 صورة

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع" فى جولة العمل والإقبال على شوادر ومحلات بيع حلوى المولد النبوى فى جنوب محافظة الأقصر، والتى تقدم حلوى المولد والعروسة والحصان والجمل بأسعار تبدأ من 5 جنيهات وتناسب الجميع، حيث يتوافد المواطنون على المحلات والشوادر لشراء الحلوى والأحصنة والعرائس للأطفال.

ويقول الحاج باهى فخري محمود، إنه يعمل فى بيع حلوى المولد النبوى للأهالى بمدينة إسنا منذ أكثر من 35 سنة ويقوم ببيع الحلوى منذ قديم الأزل لأبناء المدينة، حيث إنه تغيرت الأشكال والأصناف كثيراً فى تلك الأعوام عن الماضي، حيث إنه فى بداية البيع قديماً كانت أشكال محدودة تتمثل فى الملبن والمشبك والبسيمة والفولية والحمصية، ولكن حالياً ظهرت أشكال متنوعة تصنع فى مختلف أنحاء مصر.

ووجه الحاج باهى فخري، التهنئة للأهالى بقدوم احتفالات المولد النبوى، مؤكداً أنه يقوم ببيع الحلوى بأسعار تبدء من 25 جنيها للكيلو وتقل الأسعار تدريجياً حتى ليلة المولد النهائية، وأن حركة البيع والشراء هذا العام أفضل من الأعوام السابقة حيث أنه مع هدوء ظروف أزمة انتشار فيروس كورونا فى مصر يتوافد الأهالي بصورة كبيرة لشراء حلوى المولد النبوى بمختلف أشكالها لأبنائهم.

فيما قال محمود عبد الجليل بائع حلوى المولد بإسنا، لـ"اليوم السابع"، أنه توجد فى المحلات والشوادر تشكيلة كبيرة من الحلوى للمولد النبوى بأسعار لم تزيد أو تختلف كثيراً عن العام الماضي، حيث أنه يتم البيع لكافة الأهالى فى المحلات من 55 جنيها وحتى 200 جنيه للكيلو حسب الأصناف والأشكال، وفى الشوادر تباع من 20 جنيها للكيلو فما فوق، مقدماً التهنئة للأهالى بقدوم احتفالات المولد النبوي.

وأضاف محمود عبد الجليل، أنه توجد أنواع فاخرة منها البسيمة والملبن والعلفة والفولية وهى الأكثر انتشارا ومبيعاً فى الصعيد، والحلوى بأشكال الجوز الهند والفستق والبندق وغيرها يقبل عليها عدد من الأهالى لشرائها بأنواعها الفاخرة بجانب المشبك وهو الأساس فى بيع الحلوى.

كما قال الحاج منتصر عبد الجليل صاحب معرض لحلوى المولد، أن الأسعار فى متناول الجميع ولديه أكثر من 50 صنف تبدء من الشعبى بـ30 جنيه للعلبة وبـ60 جنيه للنوع اللوكس، ولديه ملبن باللوز وملبن بالبندق وملبن بالفستق وبسيمة وحنوكة وجوزية وسمسم مدور فاخر وشكلمة ولديدة ومربي وقشطة بالفستق.

أما الحاج أشرف على ربيع، فقد قال أنه يعمل منذ عام 2000 فى بيع حلوى المولد النبوي للمواطنين فى مدينة إسنا، مؤكداً أنه مع تطور الزمن تغيرت الأشكال والأصناف للحلوى، وهذا العام الأسعار ثابتة مع نفس أسعار الماضى حيث إن الإقبال فى تلك الأيام أكبر بكثير من السابق، ويقدم أصحاب الشوادر أسعار منافسة لبيع الحلوى للجميع.