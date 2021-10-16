جهود مكثفة لضبط شاب اعتدى على جاره بمطواة فى حلوان

تكثف رجال المباحث بالقاهرة، من جهودهم للقبض على شاب تعدى على جاره بمطواة فى منطقة عرب غنيم بمدينة حلوان، بسبب خلافات سابقة بينهما، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى العام، مفادها استقبال المواطن "م. ه. ا"، مقيم بمنطقة عرب غنيم، دائرة القسم، ومصاب بجرح فى الظهر.

وبالانتقال والفحص تبين قيام المدعو "م. م. ا"، وشهرته بورمه ومقيم بذات العنوان الاول، بانتظار المجنى عليه فى الشارع حال رجوع من العمل، وقام بطعنه من الخلف ولاذ بالفرار، على اثر خلافات سابقة بينهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22526 لسنة2021 جنح حلوان.