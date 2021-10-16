اليوم السابع
Ads
السبت، 16 أكتوبر 2021 12:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

جامعتا القاهرة وبورسعيد توقعان اتفاقية شراكة فى مجال التعليم المدمج

السبت، 16 أكتوبر 2021 09:52 ص
جامعتا القاهرة وبورسعيد توقعان اتفاقية شراكة فى مجال التعليم المدمج جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وقعت جامعتا القاهرة وبورسعيد اتفاقية تعاون مشترك في مجال التعليم المدمج، من خلال مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لعدد كبير من الطلاب بدراسة برامج التعليم المدمج التي تقدمها جامعة القاهرة بكلياتها المختلفة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد.
 
وقال الدكتور محمد الخشت، إن الاتفاقية تعتبر الاتفاقية الرابعة التي وقعتها جامعة القاهرة مع الجامعات الحكومية الأخرى بعد جامعة الاسكندرية وجامعة سوهاج وجامعة بني سويف، مشيرًا إلى أن توقيع البروتوكول جاء نتيجة الزيادة المتنامية للطلاب الراغبين في الدراسة بنظام التعليم المدمج الذي يتواكب مع متطلبات العصر.
 
وأضاف رئيس جامعة القاهرة، فى بيان أن مركز التعليم المدمج بالجامعة، توسع خلال الفترة الأخيرة في تقديم خدماته وبرامجه التعليمية وفق أحدث نظم التعليم المدمج، كما تم استحداث مجموعة من البرامج الجديدة تستهدف سوق العمل وفق أحدث المعايير العالمية، موضحًا أن جامعة القاهرة كانت رائدة في إدخال نظام التعليم المدمج منذ اربع سنوات بديلًا عن نظام التعليم المفتوح وحققت إنجازات ضخمة في ظل جائحة فيروس كورونا.
 
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج يُعد من أفضل المسارات التعليمية التي تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة في نظام واحد مدمج، مشيرًا إلى أن الجامعة لديها كوادر متخصصة وقادرة على الاندماج في نظم التعليم والتقويم الإلكترونية الحديثة بالإضافة إلى التطور الضخم في البنية التحتية والتكنولوجية للمركز.
 
ومن جانبه أكد الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج، حرص الدكتور محمد الخشت على التوسع في الخدمات التي يقدمها المركز ليس فقط داخل مصر بل في الدول العربية والأجنبية أيضًا، مضيفًا أن البرامج الدراسية التي تم استحداثها وتطويرها سواء على مستوى مرحلة البكالوريوس والليسانس أو على مستوى الدراسات العليا، هي برامج تحتوي على تطوير شامل للعملية التعليمية وتراعي قواعد الجودة والاعتماد الأكاديمي.
 
 
 

التعليم العالى

التعليم المدمج

اخبار مصر

محمد الخشت

جامعة القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اعرف أهم المعلومات عن تمثال ثورة الطلبة فى جامعة القاهرة وحكايته مع الاستعمار

السبت، 16 أكتوبر 2021 09:00 ص

كليات جامعة القاهرة تتحول للكتاب الإلكترونى.. العمداء يشكلون لجانا لمناقشة الخدمات التقنية على منصة بلاك بورد وتجهيز CD للطلبة.. وعميد سياسة واقتصاد: المطبوعة الإلكترونية ضمن إجراءات التحول للاقتصاد الأخضر

السبت، 16 أكتوبر 2021 07:00 ص

فتح باب الترشح لشغل منصب عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة اليوم

السبت، 16 أكتوبر 2021 06:00 ص

جامعة القاهرة: انتظام المحاضرات بالأسبوع الأول واستمرار التطعيم بلقاح كورونا

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 10:57 ص

فوز مدرس مساعد بكلية حاسبات جامعة القاهرة بجائزة مسابقة البرمجة الجامعية الدولية

الخميس، 14 أكتوبر 2021 09:29 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة