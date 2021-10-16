جامعة دمياط تدخل تصنيف QS للمنطقة العربية لأول مرة

دمياط معتز الشربينى

أعلن التصنيف البريطاني QS المُختص بالتعليم عن إدراج جامعة دمياط في تصنيفها QS Arab Region University Rankings | 2022 ولأول مرة، حيث جاءت جامعة دمياط ضمن شريحة أفضل 151-180 جامعة على مستوى الجامعات العربية.

وهذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها جامعة دمياط هذا التصنيف الشهير والمعتمد من قبل المؤسسات العلمية والمراكز البحثية والذي يستند على أطر محددة ومعايير مدروسة بدقة متبعة في أرقى مؤسسات التعليم العالي، والتي تتميز بزخم في إنتاجها البحثي والمعرفي المتقدم، حيث يعتمد التصنيف المطور سنويًا على مؤشرات متنوعة تكشف مدى إلمام الجامعات بالعملية التعليمية وتأثيرها بالمجتمع، وتضم تلك المؤشرات ما يلي:

. السمعة الأكاديمية، سمعة صاحب العمل

، نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة

، شبكة البحوث الدولية، تأثير الموقع الإلكتروني، نسبة الموظفين الحاصلين على درجة الدكتوراة، نسبة تنوع أعضاء هيئة التدريس، نسبة تنوع الطلبة

٩. التعاون الدولي، البحث العلمي (الاستشهاد من الأبحاث)، جودة العملية التعليمية والخريجين

وقد جاءت جامعة دمياط ضمن أفضل 80٪؜ من الجامعات العربية المشاركة.

كما حققت جامعة دمياط المركز رقم 21 محليًا من بين 31جامعة مصرية مدرجة بالتصنيف.

كما حققت الجامعة المراكز التالية بين الجامعات العربية:

- المركز رقم 79 في معيار الاستشهادات المرجعية

- المركز رقم 51 في معايير السمعة الأكاديمية والتوظيفية

- المركز رقم 101 من حيث التأثير الالكتروني

و كانت الجامعة قد أُخطرت منذ حوالى ثلاثة أسابيع بدخولها التصنيف و بموعد حفل الإعلان الرسمي عن أسماء و ترتيب الجامعات العربية التى دخلت التصنيف، كما أن الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة قد تلقى دعوة رسمية خاصة من السيد آشوين فيرنانديز المدير الإقليمى لتصنيف QS لحضور حفل الإعلان الرسمى للتصنيف و توزيع الشهادات على الجامعات التى دخلت التصنيف و تكريم رؤساء تلك الجامعات، و ذلك فى مدينة دبى بالإمارات العربية المتحدة، إلا أن رئيس الجامعة قد اعتذر عن الحضور نظرًا لتزامن وقت الحفل مع بداية العام الدراسي و حرصه على التواجد بالجامعة فى هذا التوقيت الحيوى.