جامعة القناة: افتتاح برنامج الدراسات الفرنكفونية الأول من نوعه على مستوى الجامعات

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، إن العام الدراسي الجديد 2021-2022، شهد افتتاح البرنامج المميز الأول بمعهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا وهو برنامج الدراسات الفرنكفونية المتخصص بدراسة اللغة الفرنسية المتعلقة بآسيا وأفريقيا للشعوب الناطقة بالفرنسية من غير الفرنسيين، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، مؤكدًا تقديم كل الدعم للمعهد الذى يدرس به 500 طالب وطالبه فى عامه الثالث.

وأعرب رئيس جامعة قناة السويس، عن سعادته بحضور اللقاء التعريفى اليوم بالمبنى المخصص للمعهد بعد أعمال رفع الكفاءة واعدًا إدارة المعهد أنه سيتم غدًا تركيب تكيفات بالقاعات الدراسية.

جاء ذلك أثناء حضور رئيس جامعة قناة السويس للقاء التعريفى للطلاب الجدد بمعهد الدراسات الأفروآسيوية بحضور الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وهدى فرج، أمين عام جامعة قناة السويس والدكتور حسن يوسف، عميد المعهد والدكتور أحمد عوين، وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقالت الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المعهد هذا العام استقبل 240 طالب وطالبة 25 بالبرنامج المميز للدراسات الفرنكفونية، 50 بقسم الدراسات الاجتماعية والنفسية،40 بقسم الإعلام بالإضافة إلى 150 طالب وطالبة بقسم اللغة بشعبة المختلفة.

ومن جانبه قال الدكتور حسن يوسف، عميد المعهد أن لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، تفقدت الأسبوع الماضى مبنى معهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا بجامعة قناة السويس، لتعديل مسمى من "معهد " إلى "كلية " وفحص الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لذلك.

وقال الدكتور أحمد عوين، أن اللجنة اطلعت بدقة على كل الإمكانات المادية داخل المبنى الذي يحتوي على أربعة أدوار؛ الدور الأرضي يضم مكاتب العميد والوكلاء وأمين المعهد والهيئة الإدارية، وقاعة مناقشات ومدرجات تدريسية بالإضافة إلى دور ثاني مكاتب رؤساء الأقسام بملحقاتها، الدور الثالث ويضم مكتبة كبيرة للمعهد تضم قاعة كبيرة للمصادر والمراجع وأخري للرسائل العلمية، وقاعة مناقشات، ومدرجات تدريسية مصغرة، وقاعات مؤمنة لكنترولات امتحانات المعهد، مشيرًا إلى أن المبنى يضم 15 قاعة بسعة من 20 إلى 100 طالب وطالبة.











الدارسين الجدد بمعهد الدراسات الأفروآسيوية



رئيس جامعة القناة فى جولة بمعهد الدراسات الأفروآسيوية





رئيس جامعة القناة فى جولة بمعهد الدراسات الأفروآسيوية





رئيس جامعة القناة يلتقى الدكتور أحمد عوين وكيل المعهد



اللقاء التعريفى للدراسين الجدد بحضور رئيس جامعة القناة اللقاء التعريفى للدراسين الجدد بحضور رئيس جامعة القناة

الدارسين الجدد بمعهد الدراسات الأفروآسيوية

كلمة الدكتور حسن يوسف عميد معهد الدراسات الأفروآسيوية





الدارسين الجدد بمعهد الدراسات الأفروآسيوية



رئيس جامعة القناة وقيادات معهد الدراسات الأفروآسيوية