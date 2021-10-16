تفاصيل أبرز 5 مشروعات لزيادة إنتاج مصر من الزيت الخام والغاز

كتبت - مروة الغول

يستهدف قطاع البترول تنفيذ عدد من المشروعات لزيادة ودعم إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، وفيما يلي أهم مشروعات الجاري تنفيذها بالشركة العامة للبترول وكانت كالتالي..

1- مشروع تحويل محطة الحمد لمحطة معالجة متكاملة ومتوافقة بيئياً لمعالجة 50 ألف برميل يومياً واستيعاب الزيادة المتوقعة بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى مليار جنيه بهدف تحسين عمليات المعالجة وزيادة القدرة التشغيلية ومعالجة الزيوت، ولاستيعاب زيادة إنتاج الشركة العامة للبترول والشركات الشقيقة العاملة بمنطقة رأس غارب وشقير بخليج السويس.

2- مشروع إنشاء تسهيلات الإنتاج المبكر ومد خطوط بحرية لحقول جنوب شرق الحمد و HH2 و GG2 بمنطقة خليج السويس بالصحراء الشرقية.

3- تم البدء في إنشاء خط غاز بالصحراء الغربية بإنتاج متوقع 15 مليون قدم مكعب غاز يومياً .

4- إنشاء خط الشحن ابو سنان – الحمرا بطول 170 كيلو متر .

5- إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعى للوصول إلى التوافق الكامل مع قانون حماية البيئة "مشروع تنفيذ وحدات معالجة الصرف الصناعى للوصول إلى التوافق الكامل مع محددات قانون حماية البيئة بتكلفة تقدر بحوالى 510 ملايين جنيه.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن بدء التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من توسعات مصفاة ميدور، والتى تضم وحدة معالجة البوتاجاز الجديدة ومحطة الكهرباء ومحطة معالجة المياه الجديدتين لخدمة مشروع التوسعات الجارى الإسراع بأعماله التنفيذية حالياً.