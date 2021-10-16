تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة فى الأسبوع الثاني من أكتوبر

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر، بقيمة تداول بلغت 3.04 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 25.8%، وجاءت شركة الأهرام للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 16.5%.

وحلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9%، وفي المركز الرابع تأتى شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 940.9 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 8%، وفي المركز الخامس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 783.5 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.6%.

وجاء في المركز السادس، شركة مباشر انترناشيونال لتداول في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 514.2 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.4%، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 472.1 مليون جنيه بنسبة 4%، وحل في المركز الثامن شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 382.6 مليون جنيه بنسبة 3.2%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا سيجما لتداول الأوراق المالية، نعيم للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 341.3 مليون جنيه، و 320.2 مليون جنيه، بنسبة 2.9%، 2.7% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 4.36% ليغلق عند مستوى 10995.59 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ثاني أسبوع في شهر أكتوبر، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 2636.60 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 0.43% ليغلق عند مستوى 3593.06 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 3.55% ليغلق عند مستوى 13341.92 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 4586.97 نقطة.