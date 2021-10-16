تعرف على أول جهاز حقن هيدروليكى مميكن بالكامل لمكافحة سوسة النخيل بأيد مصرية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

قدم تلفزيون اليوم السابع فى بث مباشر له متابعة لأحدث الابتكارات المصرية فى مجال مكافحة حشرة سوسة النخيل وهو عبارة عن جهاز حقن هيدروليكى مميكن بالكامل لمكافحة سوسة النخيل مصنوع بأيدى مصرية والذى ابتكره المهندس جمال الأمير، وهو خبير زراعى متخصص فى مكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء .

وقال الأمير فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه يشارك فى الملتقى التسويقى الاول للتمور بالوادى الجديد بهذا الجهاز وهو عبارة عن اختراع يشمل مضخة متصلة بماسورة مجوفة أو بونطة بها 4 فتحات تضخ المبيد فى جذع النخلة الداخلى، بحيث يصل المبيد أو العلاج فى أسرع وقت لموقع الإصابة وعلاجها بشكل فعال يغطى جميع مواقع الإصابة وفى أقل وقت ممكن، وعلى جانب آخر يوفر استهلاك كميات أكبر من المبيد .

وأضاف الأمير أنه تم تسجيل براءة الاختراع الذى نجح فى علاج الإصابة فى 6 دول هى السعودية – الكويت – الإمارات، فلسطين – الأردن – السودان مشيرا إلى أن فكرة عمل الجهاز هو حقن المبيد لعلاج الإصابة فى الوقت المناسب وبكمية المبيد المناسبة، بدون التأثير على أنسجة النخلة، حيث تستغرق علاج النخلة الواحدة من دقيقة ونصف إلى دقيقتين، من خلال الحقن بالداخل ورش محيط الإصابة من الخارج، بينما كان وقت علاج النخلة يستغرق ساعات طويلة، بينما نجح الجهاز ووصلت كفاءته فى العلاج إلى نسبة 98%.

وشدد الأمير على أنه يجب عند استخدام الجهاز فى علاج الحشرة أو المرض يجب مراعاة تغيير المبيد كل فترة حتى لا تكتسب الحشرة صفة المقاومة والتكيف مع المبيد، ما يكسبها مناعة ضد المادة الفعالة بالمبيد فى حال تكراره .