تعرف على أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم "البنك التجارى الدولى (مصر)"، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 14.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 642.6 مليون جنيه، يليه سهم "القابضة المصرية الكويتية بالجنيه" بحجم تداول بلغ 14.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 272.5 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث، "شركة مستشفى كليوباترا" بحجم تداول بلغ 61.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 259.5 مليون جنيه، ثم "المنصورة للدواجن" بحجم تداول 158.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 258.7 مليون جنيه، ثم "المجموعة المصرية العقارية" بحجم تداول 42.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 244.2 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "زهراء المعادى للاستثمار والتعمير" بحجم تداول بلغ 4.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 187.8 مليون جنيه، ثم "فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 11.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 183 مليون جنيه، ثم "القابضة المصرية الكويتية"، بحجم تداول 6.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 124.7 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "الشمس للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 8.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 93.6 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية"، بحجم تداول بلغ 14.1 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 93.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 4.36% ليغلق عند مستوى 10995.59 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ثانى أسبوع فى شهر أكتوبر، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 2636.60 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 0.43% ليغلق عند مستوى 3593.06 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 3.55% ليغلق عند مستوى 13341.92 نقطة، وصعد مؤشر تميز فى بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 4586.97 نقطة.