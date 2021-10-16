تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

كتب أحمد حمادة

سجلت أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 16-10-2021 استقرارا في السوق المحلي، حسبما أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الدواجن البيضاء 30 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك بين 34-35 جنيها للكيلو، أسعار الدواجن البلدى 37 جنيها للكيلو في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 40-42 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 22 جنيها في المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو 30 جنيها، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو.

وأشار السيد في تصريحات خاصة إلى أن أسعار البيض الأبيض سجلت 46 جنيها في المزرعة، وسعر المستهلك تتراوح بين 50-53 جنيها للكرتونة، وسجلت أسعار البيض البلدى في المزرعة 50 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيها، وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 48 جنيها فى المزرعة، ويصل السعر للمستهلك بين51-54 جنيها.