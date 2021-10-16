تجديد حبس مصمم جرافيك وعامل زورا شهادات تحاليل كورونا بالجيزة 15 يوما

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس مصمم جرافيك وعامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتزوير شهادات تحاليل فيروس كورونا.

واعترف المتهمان أنهما استأجرا شقة بمنطقة المنيرة الغربية في الجيزة، وحولاها إلى مطبعة، لتزوير الشهادات الخاصة بتحاليل فيروس كورونا، خاصة للراغبين في استخدامها للسفر للخارج.

أضاف المتهم أنه استغل مهارته وعمله مصمم جرافيك، في تزوير الشهادات، ليتولى المتهم الثاني طباعتها، لكونه يعمل فى مطبعة، وشريكا في ملكيتها، لتحقيق مكاسب مادية طائلة. واعترف المتهم الثاني أنه بجانب طباعتهما شهادات تحليل فيروس كورونا، تورطا أيضا في طباعة أغلفة لأدوية ومنتجات مجهولة المصدر، وبيعها للراغبين في الحصول عليها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام كلٍ من (مصمم جرافيك – عامل وشريك بمطبعة، لأحدهما معلومات جنائية ) باستغلال شقة سكنية "مُستأجرة" كائنة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة كمطبعة "بدون ترخيص" وتزوير شهادات تحليل (PCR) وطباعة أغلفة لأدوية ومنتجات مجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبحوزتهما الأجهزة والأدوات المُستخدمة (ماكينة طباعة كبيرة- جهاز كمبيوتر بمشتملاته - لاب توب – مبلغ مالى" - 3 أختام شعار الجمهورية منسوبة لإحدى الجهات الحكومية- 800 علبة غلاف كرتون لأحد العقاقير- مجموعة أوراق نتائج تحاليل (PCR) ممهورة بخاتم شعار الجمهورية (مُقلد)- مجموعة ملصقات (استيكر).

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه وبحيازتهما للمضبوطات وإدارتهما المطبعة المشار إليها بدون ترخيص.