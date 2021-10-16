اليوم السابع
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بعد شائعة سقوط حافلة.. عقوبة إزعاج السلطات والبلاغ الكاذب تصل للحبس 3 أشهر

السبت، 16 أكتوبر 2021 08:52 م
بعد شائعة سقوط حافلة.. عقوبة إزعاج السلطات والبلاغ الكاذب تصل للحبس 3 أشهر أرشيفية
كتب – أحمد عبد الهادى

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أمرت النيابة العامة، بضبط ثلاثة أشخاص في بلاغ سقوط حافلة أعلى كوبري الساحل، ادعوا سماع صوت ارتطام بالمياه ورؤيتهم سقوط حافلة من أعلى الكوبري دون تبينهم أثرًا لها أو لمن كان بداخلها.
 
وتتضمن عقوبة ازعاج السلطات وفقا للمادة 135 من قانون العقوبات: "كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.
 
 

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البلاغ الكاذب

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