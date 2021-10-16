بدء تنفيذ مصنع فوسفات مصر أبو طرطور باستثمارات من 14 لـ 15 مليار جنيه فى يناير

كتب إسلام سعيد

أعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط أنه سيتم البدء في تنفيذ مصنع فوسفات مصر أبو طرطور يناير المقبل ، بإجمالي استثمارات تتراوح من 14 الى 15 مليار جنيه ليصبح أكبر استثمار في المحافظة.

وكشف خلال تصريحات له على هامش افتتاح ملتقى الأول لتسويق التمور بمدينة الخارجة، أنه تم الانتهاء من كافة إجراءات الطرح والترسية والدراسات الفنية والمالية والتمويل موضحا أنه بالتوازي سيتم اعادة تأهيل خط سكك الحديد الذي يربط مدينة أبو طرطور سفاجا والبحر الأحمر بحجم استثمارات يبلغ 6 مليارات جنيه.

وأوضح أنه في اطار الشراكة مع جهاز تنمية التجارة الداخلية فقد تم الانتهاء من طرح المنطقة لوجستية بالوادي الجديد،لافتا الى أنه تم الانتهاء من التفاوض مع شركة "أورانج جلوبال اليونانية "لإنشاء أكبر مصنع للمربات والعصائر،بالاضافة الى زراعة فواكه ،وجاري حاليا تحديد نسب المساهمة بالشراكة مع البنك الزراعي وشركة الريف المصري.

و قال الزملوط إن المحافظة قامت بتطوير مجمع التمور من أجهزة وماكينات بالتعاون مع جائزة خليفة بتكلفة تتراوح من40 الى 45 مليون جنيه لزيادة القيمة المضافة وانتاج دبس البلح والسكر السائل والخميرة والمربى والبسكويت بالبلح.

وأعلن أن المحافظة تمتلك منطقتين صناعيتين في الداخلة والخارجة بنسبة اشغال تتراوح من 50 إلى 70% لافتاً الى أن بالمحافظة استثمارات سعودية وإماراتية وأردنية وتونسية ومغربية وجزائرية سواء في مجال التمور أو في مجال الزراعات ،لافتا الى انه خلال الملتقى الحالي سيتم افتتاح أول مصنع أعلاف.

واشار إلى أن المحافظة لا تمتلك مصانع ثقيلة بل تتمثل الصناعات المتوافرة في مصانع للمياه معدنية والكرتون الخزف و الفخار والطوب بالإضافة الى نحو من 130 الى 150 مصنع عاملة في مجال التمور تتراوح من مصانع صغيرة ومتوسطة الحجم،فضلا عن المجمعات الحرفية التى تقام في المراكز.