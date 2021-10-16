اليوم السابع
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بث مباشر.. إقبال على الملتقى التسويقي للتمور بالوادى الجديد فى يومه الأول

السبت، 16 أكتوبر 2021 06:24 م
بث مباشر.. إقبال على الملتقى التسويقي للتمور بالوادى الجديد فى يومه الأول
الوادي الجديد – ماهر البهنساوي

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قدم تلفزيون اليوم السابع في بث مباشر له، تغطية خاصة لمهرجان التمور "الملتقى التسويقي الأول للتمور"، بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، والذي يتم تنفيذه لمدة 3 أيام في الفترة من 16 – 18 أكتوبر الجاري.
 
وقال الدكتور أمجد القاضي المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة التجارة والصناعة، إن الملتقى التسويقي الأول للتمور المصرية، يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى- رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، مؤكدا على أن المحافظة تعد من أكبر محافظات الجمهورية فى إنتاج التمور بكميات وجودة مرتفعة.
 
وأوضح القاضي، أن الملتقي يضم معرضاَ لمنتجات التمور ومشتقاتها، يشارك به حوالي ١٠٠ عارض من منتجي ومصنعي التمور على مستوى الجمهورية وبعض الدول العربية، بالإضافة إلى ندوات علمية حول أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في مجال إنتاج التمور ومكافحة آفات النخيل، وكذلك تنظيم مسابقة لإختيار أفضل ٨ فئات من بين المشاركين بالملتقى.
 
وأكد القاضي، أن الملتقى به أكثر من 75 جناح عرض ومنطقة بازار للصناعات الحرفية، وتنظيم 3 جلسات نقاشية عن محاور تصدير التمور والتجارة الداخلية للتمور وتعظيم القيمة المضافة للتمور، وعقد ورشتي عمل في مجالي العمليات الزراعية وتعظيم المنتج الثانوي للنخيل، مع تنظيم مسابقة لأهم مناطق إنتاج التمور على مستوى الجمهورية.
 
وأكد القاضي علي تنظيم معرضا وورش عمل ومسابقات ولقاءات لأصحاب المصانع والمستوردين من مختلف دول العالم، ويعد فرصة تسويقية كبيرة للمحافظة، وسيشمل محاور مختلفة في الزراعة والأبحاث ونماذج المنتجات الفلكلورية، ومزارع النخيل وأصناف البلح، والتقنيات المستخدمة في زراعة النخيل والزراعة العضوية، وأفضل عبوات تغليف للتمور.
 
وأفاد القاضي،  أن الملتقى له عدة أهداف أبرزها تشجيع قطاعي انتاج وتنصيع التمور لاستهداف الأسواق التصديرية، عرض أهم أصناف التتمور المصرية، ومتطلبات مصانع التمور من خدمات، توثيق الروابط بين منتجي ومصنعي ومصدري ومسوقي ومستخدمي التمور، القاء الضور على أهم النواتج الثانوية للنخيل وتعظيم الإستفادة منها.
 
 
 
الملتقى التسويقي الأول للتمور بالوادى الجديد (2)
 

الملتقى التسويقي الأول للتمور بالوادى الجديد (3)
 

الملتقى التسويقي الأول للتمور بالوادى الجديد (4)
 

الملتقى التسويقي الأول للتمور بالوادى الجديد (5)
 

الملتقى التسويقي الأول للتمور بالوادى الجديد (6)
 

الملتقى التسويقي الأول للتمور بالوادى الجديد (7)
 

الملتقى التسويقي الأول للتمور بالوادى الجديد (1)
 

 


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