بايدن يطمئن الجمهور على صحة بيل كلينتون بعد مكالمة هاتفية مع الأخير

أنس حبيب

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة مكالمة للاطمئنان على صحة الرئيس السابق بيل كلينتون بعد دخوله العناية المركزة أمس الخميس جراء إصابته بعدوى في الدم، حسب ما نشر موقع السى ان ان.

وقال بايدن فى تصريحات صحفية أنه أراد الاطمئنان على صحة الرئيس السابق، مضيفا بأن صحة الرئيس السابق في تحسن واضح، ومن المنتظر خروجه من المشفى في أقرب وقت. وقال بايدن أنه اتفق مع الرئيس السابق أن يتقابلا في أقرب فرصة بعد تماثل الأخير للشفاء من وعكته الصحية.

وأضاف بايدن أنه لم يقابل الرئيس السابق منذ فترة ليست قصيرة، لكنه يسعى إلى مقابلته، خاصة وأ، كلينتون كان قد أثنى في أكثر من مرة على سياسات الرئيس الأمريكي الحالي بايدن، مضيفا بأن كلينتون قد يخرج من المشفى اليوم أو الغد نظرا لأن حالته ليست بالخطيرة.

وتبادل العضوان بالحزب الديمقراطى أخر المستجدات في الساحة السياسية مثل السباق المهم على منصب الحاكم بولاية فيرجينيا بين الصديق القديم لكلينتون "تيرى ماكواليف" والجمهورى المدعوم من قبل دونالد ترامب "جلين يونكين"، حسب مصدر مقرب من الطرفين.

ويرى المراقبون أن السباق على منصب الحاكم في ولاية فيرجينيا اختبار بين مرشحى بايدن وترامب على هذه الولاية ذات الأهمية السياسية، وكان الديمقراطى ماكواليف قد ترأس حملة هيلارى كلينتون الرئاسية في عام 2008، وشارك في رئاسة الحملة الرئاسية الثانية لكلينتون في عام 1996.

وكان الفريق الطبي الذى يشرف على علاج كلينتون (75 عام) قد صرح بأن الأخير في حالة صحية جيدة، وقادر على التحرك والسير، مضيفا بأن العدوى التي أصيب بها تعد أمر شائع بين كبار السن.