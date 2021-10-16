انطلاق الحفل الختامى للدورة الأولى من المشروع الوطنى للقراءة غدا

تنظم مؤسسة البحث العلمى الحفل الختامى للدورة الأولى من "المشروع الوطنى للقراءة" غداً الأحد 17 أكتوبر، بالمسرح الكبير فى دار الأوبرا المصرية، ويتضمن الاحتفال إطلاق الدورة الثانية من المشروع والإعلان عن الفائزين بالدورة الأولى على مستوى الجمهورية وتكريمهم.

ويحصل أصحاب المراكز الأولى والثانية على جائزة قدرها مليون جنيه ونصف مليون جنيه، وتتدرج الجوائز بعد ذلك من ربع مليون إلى 100 ألف جنيه حتى تصل إلى 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيارة لأكبر المكتبات فى العالم.

ويحضر الاحتفالية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ونجلاء الشامسى رئيس مؤسسة البحث العلمى والأمين العام للمشروع الوطنى للقراءة.

ويُقام الحفل بمشاركة وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف وبالتنسيق مع وزارات التعليم العالى والثقافة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة، من أجل تحقيق استدامة معرفية لدى جميع فئات المجتمع تعمل على تعزيز ريادة مصر الثقافية تماشياً مع رؤية الدولة لعام 2030.

جدير بالذكر، أن المشروع الوطنى للقراءة مشروع رباعى الأبعاد يرتكز على أربع منافسات رئيسية، وهي: منافسة فى القراءة بين طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية للحصول على لقب "الطالب المثقف"، ومنافسة فى القراءة لطلاب الجامعات على لقب "القارئ الماسي"، ومنافسة فى القراءة للمعلمين على لقب "المعلم المثقف"، وأخيراً منافسة خاصة بالمؤسسات المجتمعية للحصول على لقب "المؤسسة التنويرية".

وشارك فى الدورة الأولى 3.5 مليون قارئ من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات والمعلمين، نجح 40 منهم فى الوصول لمنصة التتويج والفوز بإحدى جوائز المشروع. حيث نجح المشروع فى تحقيق مشاركة بنسبة 35% من المدارس على مستوى الجمهورية، وبنسبة 78.8% من المعاهد الخاصة والحكومية، وبنسبة 22% شملت الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة وبنسبة 28.3% من الكليات والمعاهد التابعة للجامعات.

يذكر أن المشروع الوطنى للقراءة تنافسى، يهدف إلى توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، والتى تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها وصولاً لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، فضلاً عن الحفاظ على اللغة العربية، وهذا بمشاركة وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف وبالتنسيق مع وزارات التعليم العالى والثقافة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة.

ويستمر المشروع لمدة عشرة أعوام وفق خطة عشرية أولية تبلغ قيمة دعمها نصف مليار جنيه، تخصص منها خمسون مليون جنيه كل عام لجوائز الفائزين والخدمات اللوجستية.