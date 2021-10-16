اليوم.. انطلاق الملتقى التسويقى الأول للتمور فى الخارجة بالوادى الجديد

الوادى الجديد – ماهر البهنساوى

تقيم محافظة الوادى الجديد، فعاليات الملتقى التسويقى المصرى الأول للتمور بمدينة الخارجة والذى يبدأ اليوم السبت ويمتد حتى يوم الإثنين 18 أكتوبر.

ويتضمن الملتقى معرضًا لمنتجات التمور ومشتقاتها، وعقد ورش عمل وندوات علمية وأنشطة ثقافية يومى السبت والأحد بفندق "الكينج" بمدينة الخارجة من الساعة 10 ص وحتى 6 م.

وتُقام الاحتفالية الكبرى بقاعة الديوان العام الرئيسية يوم الإثنين، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وسفراء بعض الدول العربية والأجنبية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.

وأوضح الزملوط، أن الملتقى يضم معرضاَ لمنتجات التمور ومشتقاتها، يشارك به 91 عارضا من منتجى ومصنعى التمور على مستوى الجمهورية وبعض الدول العربية، بالإضافة إلى ندوات علمية حول أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية فى مجال إنتاج التمور ومكافحة آفات النخيل، وكذلك تنظيم مسابقة لاختيار أفضل 8 فئات من بين المشاركين بالملتقى.