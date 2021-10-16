النيابة تطلب التحريات والتقرير الجنائى حول حريق شقة سكنية فى الوراق

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول حريق أندلع داخل شقة سكنية بمنطقة الوراق، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وطلبت تقرير المعمل الجنائى بشأن فحص أثار الحريق لتحديد أسبابه.

نجح رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الوراق، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الوراق، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، دون إصابات.