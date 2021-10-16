اليوم السابع
Ads
السبت، 16 أكتوبر 2021 06:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

النيابة الإدارية تحيل مسئولا فى الضرائب بالسنطة للمحاكمة التأديبية

السبت، 16 أكتوبر 2021 06:08 م
النيابة الإدارية تحيل مسئولا فى الضرائب بالسنطة للمحاكمة التأديبية النيابة الإدارية_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسئول فى الضرائب العقارية بمركز السنطة للمحاكمة التأديبية العاجلة، بتهمة ارتكاب مخالفات إدارية.

وكشف امر الإحالة، في القضية رقم 123 لسنة 63 قضائية عليا، الصادر ضد مسئول فى الضرائب العقارية بالسنطة بتاريخ 28 و 29 مارس 2021، وبدائرة عمله، أنه لم يلتزم بالأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وسلك سلوك لا يتناسب مع مقتضيات الواجب الوظيفي.

وكانت تحقيقات النيابة الإدارية، كشفت أن المحال أصدر تكليفًا لكل من باحث مباني بالمأمورية جهة عمله، وباحث العلاقات العامة بذات المأمورية، للعمل بمركز الحاسب الآلي بمدينة زفتى، دون مراعاة التخصص بهما، ودون تدريبهما على أعمال الحاسب الآلي، وذلك في 28 مارس 2021، رغم عدم إختصاصه بذلك.

وكشفت التحقيقات ايصا، أنه إمتنع عن تمكين  باحث مباني بمأمورية الضرائب العقارية بالسنطة، وباحث العلاقات العامة بذات المأمورية، بموجب الكتاب الوارد من العلاقات العامة لشئون المأموريات، والمؤرخ 29 مارس 2012، بشأن تمكينهما من التوقيع بدفتر الحضور والإنصراف، لحين النظر في الشكوى المقدمة الى الإدارة العامة لشئون المأموريات.

وعقب انتهاء التحقيقات مع المتهم، قررت النيابة الإدارية إحالته إلى للمحاكمة التأديبية العاجلة، لما نسب إليه من تجاوزات إدارية ارتكبها.


النيابة الإدارية

إحالة مدير

ارتكاب مخالفات

إدارية وقانونية

المحكمة التأديبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة